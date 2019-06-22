Датский форвард Ольсен отказал ЦСКА

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Датский форвард Ольсен отказал ЦСКА

ЦСКА пытался купить нападающего "Нордсьелланда" Андреса Ольсена, сообщает Ekstra Bladet.

По информации источника, 19-летний датчанин отклонил предложение армейского клуба, поскольку пока не хочет переезжать в Россию.

Также на перспективного форварда претендует "Реал Сосьедад", но баски пока не могут согласовать сумму трансфера.

В минувшем сезоне Ольсен сыграл за "Нордсьелланд" 44 матча, забил 26 голов и сделал 6 ассистов. Его стоимость оценивается в 8 миллионов евро.

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