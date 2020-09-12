Датский клуб подписал воспитанника "Краснодара" и "Спартака"

Российский полузащитник Иван Репях заключил контракт с датским клубом "Вейле", пишет "Чемпионат".

По информации источника, пока 18-летний футболист тренируется с молодёжкой, но после получения разрешения на работу присоединится к основному составу.

Репях до 2016 года был в академии "Краснодара", после чего отправился в московский "Спартак".

В активе хавбека 4 гола в 16 матчах за сборную России разных возрастов.

Рыночная стоимость Репяха - 200 тысяч евро. А "Вейле" заплатил за него всего 8 тысяч.

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