Датский клуб подписал воспитанника "Краснодара" и "Спартака"
Российский полузащитник Иван Репях заключил контракт с датским клубом "Вейле", пишет "Чемпионат".
По информации источника, пока 18-летний футболист тренируется с молодёжкой, но после получения разрешения на работу присоединится к основному составу.
Репях до 2016 года был в академии "Краснодара", после чего отправился в московский "Спартак".
В активе хавбека 4 гола в 16 матчах за сборную России разных возрастов.
Рыночная стоимость Репяха - 200 тысяч евро. А "Вейле" заплатил за него всего 8 тысяч.
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