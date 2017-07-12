Дауд стал игроком дортмундской ''Боруссии'



Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Махмуд Дауд перешел в дортмундскую ''Боруссию'', сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с клубом до лета 2022 года.

21-летний Дауд выступал за "Боруссию" из Менхенгладбаха с 2014 года, провел за клуб 85 матчей и забил 8 голов. Сыграл 9 матчей за молодежную сборную Германии. Победитель молодежного чемпионата Европы. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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