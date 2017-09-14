Даум отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Румынии

Федерация футбола Румынии уволила с поста главного тренера национальной команды Кристофа Даума, сообщает Sky Sport Germany.

Такое решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды. Под руководством Даума румыны не сумели пробиться в финальную стадию Чемпионата Мира-2018.

Главным претендентом на освободившуюся вакансию является Дан Петреску, который ранее работал с московским "Динамо" и "Кубанью".

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