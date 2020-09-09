Давид Алаба готов покинуть "Баварию"

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Давид Алаба готов покинуть "Баварию"

Австрийский защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба намерен покинуть клуб, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем Twitter.

По сведениям источника, "Бавария" не может удовлетворить финансовые требования австрийца, контракт которого истекает через год. Поэтому клуб может продать его до закрытия летнего трансферного окна, чтобы получить хоть какие-то деньги.

28-летний Алабы выступает за "Баварию" с 2009 года. Всего он провел за клуб 386 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 48 результативных передач.

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