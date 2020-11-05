Давид Алаба может перейти в "Реал"
Австрийский защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба может перебраться в мадридский "Реал", сообщает AS.
По сведениям издания, агент футболиста Пини Захави хочет, чтобы австриец перешел именно в королевский клуб. Летом 2021 года Алаба станет свободным агентом, поэтому он может достаться "Реалу" бесплатно. Впрочем, проблемой могут стать требования игрока, который хочет зарабатывать 25 миллионов евро в год и подписать пятилетний контракт.
В нынешнем сезоне 28-летний Алаба провел за "Баварию" девять матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Шальке
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|Унион Берлин
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|Аугсбург
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