Давид Алаба назвал свои зарплатные требования. Им интересуются "Реал", "Барселона", ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Сити"

Австрийский защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба хочет получать зарплату в размере более 20 миллионов евро в год, сообщает Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб отказывается платить футболисту требуемую сумму, поэтому не может договориться с ним о продлении контракта.

Алаба предпочитает перебраться в "Реал" или "Барселону", но испанцы также не готовы удовлетворить его требования. "Манчестер Сити", "Челси" и ПСЖ могут платить требуемую зарплату, но Алаба пока отказывается переходить в эти клубы.

28-летний Алаба выступает за "Баварию" с 2009 года. В нынешнем сезоне он провел за мюнхенский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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