Давид Алаба назвал свои зарплатные требования. Им интересуются "Реал", "Барселона", ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Сити"
Австрийский защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба хочет получать зарплату в размере более 20 миллионов евро в год, сообщает Bild.
По сведениям издания, немецкий клуб отказывается платить футболисту требуемую сумму, поэтому не может договориться с ним о продлении контракта.
Алаба предпочитает перебраться в "Реал" или "Барселону", но испанцы также не готовы удовлетворить его требования. "Манчестер Сити", "Челси" и ПСЖ могут платить требуемую зарплату, но Алаба пока отказывается переходить в эти клубы.
28-летний Алаба выступает за "Баварию" с 2009 года. В нынешнем сезоне он провел за мюнхенский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
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|Норвич Сити
|27
|18