Давид Алаба окончательно отказался продлевать контракт с "Баварией"

Мюнхенская "Бавария" не смогла договориться о продлении контракта с австрийским защитником Давидом Алабой, сообщает Bild.

По сведениям издания, футболист окончательно отказался продлевать соглашение, так как хочет поиграть в другом чемпионате.

Ранее сообщалось, что им интересуются "Реал" и "Барселона". Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. Таким образом, "Бавария" может продать игрока в летнее трансферное окно, иначе через год он уйдет бесплатно.

28-летний Алаба выступает за "Баварию" с 2009 года. В нынешнем сезоне он провел за мюнхенский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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