Давид Алаба стал игроком "Реала"

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Давид Алаба стал игроком "Реала"

Фото твиттер Давида Алабы

Мадридский "Реал" на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего защитника "Баварии" Давида Алабы.

Австриец присоединился к "сливочным" на правах свободного агента и заключил контракт на пять лет.

Ранее сообщалось, что зарплата футболиста в королевском клубе составит 12 миллионов евро в год после уплаты налогов.

28-летний Алаба выступал за "Баварию" с 2008 года, сыграл 431 матч, забил 33 гола и сделал 55 ассистов.

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