Давид Алаба установил рекорд Бундеслиги

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Давид Алаба установил рекорд Бундеслиги

Австрийский защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба в матче 7-го тура чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией" (3:2) установил рекорд Бундеслиги.

Для Алабы победа в матче с дортмундцами стала 200-й в Бундеслиге. Для этого ему пришлось провести 272 матча. Таким образом, команда австрийца выигрывает в 73,5% случаев. Кроме "Баварии" он также играл за "Хоффенхайм".

В нынешнем сезоне 28-летний Алаба провел за "Баварию" 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
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