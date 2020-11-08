Давид Алаба установил рекорд Бундеслиги
Австрийский защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба в матче 7-го тура чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией" (3:2) установил рекорд Бундеслиги.
Для Алабы победа в матче с дортмундцами стала 200-й в Бундеслиге. Для этого ему пришлось провести 272 матча. Таким образом, команда австрийца выигрывает в 73,5% случаев. Кроме "Баварии" он также играл за "Хоффенхайм".
В нынешнем сезоне 28-летний Алаба провел за "Баварию" 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20