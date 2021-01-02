Давид Алаба выбрал новый клуб

Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба определился с командой, в которой он хочет продолжить карьеру.

По информации журналиста Фабрицио Романо, звёздный австриец мечтает выступать за мадридский "Реал".

28-летний футболист собирается заключить контракт со "сливочными", хотя у него есть предложения от пяти клубов.

По окончании этого сезона Алаба станет свободным агентом и сможет сменить команду бесплатно.

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