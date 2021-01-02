Давид Алаба выбрал новый клуб
Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба определился с командой, в которой он хочет продолжить карьеру.
По информации журналиста Фабрицио Романо, звёздный австриец мечтает выступать за мадридский "Реал".
28-летний футболист собирается заключить контракт со "сливочными", хотя у него есть предложения от пяти клубов.
По окончании этого сезона Алаба станет свободным агентом и сможет сменить команду бесплатно.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Алабы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Локомотив" готовит предложение по нападающему "Фиорентины"
-
"Рейнджерс" Джеррарда обыграл "Селтик" в матче чемпионата Шотландии
-
"Тоттенхэм" разгромил "Лидс" и вышел на третье место АПЛ
-
1
Официально: Почеттино - новый тренер ПСЖ
-
Зинченко заинтересовал итальянский топ-клуб
-
"Барселона" опубликовала информацию об операции Коутиньо
-
Ещё один матч АПЛ отменён из-за коронавируса
-
"Тоттенхэм" не продаст зимой Льориса и Алли
-
Давид Алаба выбрал новый клуб
-
Сигурдссон допустил уход из ЦСКА
-
"Барселона" показала первый гол Месси в 2021 году
-
Грант - лучший тренер "Челси" в эпоху Абрамовича по средним очкам за матч, Лэмпард - худший
-
Неймар отреагировал на обвинения в причастности к крупной вечеринке в Бразилии
-
Экс-игрок "Барселоны" находится в коме
-
ЦСКА определился с будущим Нисимуры
-
1
Де Хеа установил новый рекорд "Манчестер Юнайтед"
-
Рамос пропустит матч с "Сельтой": названа причина
-
"Олимпиакос" купил защитника сборной Молдовы
-
Виктор Осимхен заразился коронавирусом
-
Месси восстановился после травмы голеностопа
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20