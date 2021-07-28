Давид Алаба заразился коронавирусом

Фото: инстаграм Алабы/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт мадридского "Реала", австрийский защитник Давид Алаба сдал положительный тест на коронавирус.

Таким образом новичок "сливочных" не сможет принять участие в товарищеском матче против "Милана".

Напомним, что Алаба перешел в "Реал" этим летом на правах свободного из "Баварии". Контракт австрийца с испанским грандом рассчитан на пять лет.

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