Давид Де Хеа этим летом может перейти в ПСЖ

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Давид Де Хеа этим летом может перейти в ПСЖ

ПСЖ намерен купить этим летом вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа. Об этом сообщил французский журналист Жоффруа Гаретье.

По информации источника, парижский клуб ищет достойную замену нынешнему вратарю Джанлуиджи Буффону, контракт которого истекает этим летом.

Ранее сообщалось, что де Хеа намерен покинуть "МЮ", если команда не попадет в Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне 28-летний голкипер участвовал в 46 матчах в АПЛ, 10 из которых отстоял на ноль.

Его контракт с клубом действует до 2020 года. Трансферная стоимость футболиста - 70 миллионов евро.

А еще: "Манчестер Юнайтед" сделал де Хеапоследнее предложение о продлении контракта| http://soccernews.ru
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