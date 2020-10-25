Давид Де Хеа прокомментировал ничейный результат в матче "МЮ" с "Челси"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа высказался о ничейном результате в матче 6-го тура АПЛ с "Челси" (0:0).
"Считаю, у нас было много моментов. Это был сложный матч против хорошей команды. Но "МЮ" заслужил большего.
Думаю, у нас было 2-3 отличных момента, но голкипер "Челси" спас команду. Игра была сложная. Мы с нетерпением ждем следующей встречи", - цитирует Де Хеа пресс-служба клуба.
"Челси" поднялся на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, "Манчестер Юнайтед" остался на 15-й позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18