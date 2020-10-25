Давид Де Хеа прокомментировал ничейный результат в матче "МЮ" с "Челси"

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Давид Де Хеа прокомментировал ничейный результат в матче "МЮ" с "Челси"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа высказался о ничейном результате в матче 6-го тура АПЛ с "Челси" (0:0).

"Считаю, у нас было много моментов. Это был сложный матч против хорошей команды. Но "МЮ" заслужил большего.

Думаю, у нас было 2-3 отличных момента, но голкипер "Челси" спас команду. Игра была сложная. Мы с нетерпением ждем следующей встречи", - цитирует Де Хеа пресс-служба клуба.

"Челси" поднялся на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, "Манчестер Юнайтед" остался на 15-й позиции.

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