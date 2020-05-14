Давид Де Хеа резко сменил имидж на карантине

Испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа отпустил бороду, находясь на карантине, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса.

Фотографию голкипера опубликовала в своем Instagram его девушка певица Эдурне Гарсия.

"Мой бородатый мужчина", - написала Эдурне.

В нынешнем сезоне 29-летний Де Хеа провел за "Манчестер Юнайтед" 32 матча во всех турнирах, в которых пропустил 33 гола. Его контракт с английским клубом действует до лета 2023 года с опцией продления еще на год.

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