Давид Де Хеа резко сменил имидж на карантине
Испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа отпустил бороду, находясь на карантине, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса.
Фотографию голкипера опубликовала в своем Instagram его девушка певица Эдурне Гарсия.
"Мой бородатый мужчина", - написала Эдурне.
В нынешнем сезоне 29-летний Де Хеа провел за "Манчестер Юнайтед" 32 матча во всех турнирах, в которых пропустил 33 гола. Его контракт с английским клубом действует до лета 2023 года с опцией продления еще на год.
Не пропустите: Де Хеа анонимно пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с коронавирусом в Мадриде. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18