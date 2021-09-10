Давид Луиз нашел себе новый клуб

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Давид Луиз нашел себе новый клубФото: инстаграм Луиза/Автор неизвестен

Бразильский экс-защитник ПСЖ, "Челси" и "Арсенала" Давид Луиз продолжит карьеру в бразильской Серии А, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По эксклюзивной информации источника, Луиз достиг договоренности с "Фламенго" о контракте сроком до декабря 2022 года.

На данный момент завершается "бумажная" работа. Цель Давида в новом клубе является победа в бразильском первенстве.

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