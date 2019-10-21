Давид Луис рассказал, почему ушел из "Челси"

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Давид Луис рассказал, почему ушел из "Челси"
Бразильский защитник "Арсенала" Давид Луиз рассказал, почему он принял решение покинуть "Челси" и перейти в стан "канониров".

"У меня произошел мужской разговор с Лэмпардом. Мы искренне поговорили. Его философия футбола отличается от моего. Мы пришли с ним к общему мнению, что мне нужно двигаться дальше. Вместе с Фрэнком мы выиграли много трофеев. Это было взвешенное решение", - цитирует Луиза The Telegraph.

32-летний Луиз перешел в "Арсенал" в летнее трансферное окно за 8,7 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за лондонский клуб восемь матчей и забил один гол. Его контракт с "Арсеналом" действует до лета 2021 года.

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