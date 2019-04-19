Давид Луис сфотографировался со своим двойником из "Славии"
Защитник лондонского "Челси" Давид Луиз опубликовал в инстаграме фотографию с хавбеком пражской "Славии" Алексом Кралем, которого называют двойником бразильца.
"Было очень здорово увидеться с тобой, мой друг! Пусть бог благословляет тебя. Не сомневаюсь, что ты станешь выдающимся футболистом. Продолжай в том же духе! Удачи!" - написал Луиз.
Напомним, что "Челси" обыграл "Славию" со счётом 4:3 в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и пробился в 1/2 финала турнира, где сыграет с "Айнтрахтом".
31-летний Луиз в текущем сезоне сыграл за "синих" 42 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|33
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14