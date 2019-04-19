Давид Луис сфотографировался со своим двойником из "Славии"

Защитник лондонского "Челси" Давид Луиз опубликовал в инстаграме фотографию с хавбеком пражской "Славии" Алексом Кралем, которого называют двойником бразильца.

"Было очень здорово увидеться с тобой, мой друг! Пусть бог благословляет тебя. Не сомневаюсь, что ты станешь выдающимся футболистом. Продолжай в том же духе! Удачи!" - написал Луиз.

Напомним, что "Челси" обыграл "Славию" со счётом 4:3 в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и пробился в 1/2 финала турнира, где сыграет с "Айнтрахтом".

31-летний Луиз в текущем сезоне сыграл за "синих" 42 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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