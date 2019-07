Давид Луис совершил эффектный прыжок в отпуске

Бразильский защитник "Челси" Давид Луиз отдыхает после сложного сезона.

Лондонский клуб опубликовал эффектный прыжок футболиста через перила, сделанный в замедленной съемке.

