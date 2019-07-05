Давид Луис совершил эффектный прыжок в отпуске

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Давид Луис совершил эффектный прыжок в отпуске

Бразильский защитник "Челси" Давид Луиз отдыхает после сложного сезона.

Лондонский клуб опубликовал эффектный прыжок футболиста через перила, сделанный в замедленной съемке.

В минувшем сезоне 32-летний Луиз провел за "Челси" 50 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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