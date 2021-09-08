Давид Луиз близок к возвращению в Бразилию

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Давид Луиз близок к возвращению в Бразилию

Фото: инстаграм Давида Луиза/Автор неизвестен

Известный бразильский защитник Давид Луиз в ближайшее время может вернуться на родину, сообщает le10sport.

По сведениям источника, футболист отказался перейти в "Марсель" и ведет переговоры с "Фламенго". Бразилец является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

34-летний Луиз в прошлом сезоне выступал за "Арсенал", провел за клуб 30 матчей и забил два гола.

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