Давид Луиз близок к возвращению в Бразилию
Фото: инстаграм Давида Луиза/Автор неизвестен
Известный бразильский защитник Давид Луиз в ближайшее время может вернуться на родину, сообщает le10sport.
По сведениям источника, футболист отказался перейти в "Марсель" и ведет переговоры с "Фламенго". Бразилец является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.
34-летний Луиз в прошлом сезоне выступал за "Арсенал", провел за клуб 30 матчей и забил два гола.
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|Страсбур
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