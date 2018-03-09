Давид Луиз готов остаться в "Челси" в случае ухода Конте

Теги челсидавид луиз

Давид Луиз готов остаться в "Челси" в случае ухода Конте
Защитник "Челси" Давид Луиз согласен остаться в команде, если ее покинет главный тренер Антонио Конте, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, у футболиста серьезный конфликт с тренером. При этом руководство лондонцев по-прежнему рассчитывает на игрока. 

Что касается Конте, то он, скорее всего, будет уволен по окончании нынешнего сезона.

В этом сезоне 30-летний Луиз провел в АПЛ всего 10 матчей и забил 1 мяч.

Не пропустите: "Челси" интересуется наставником клуба из Чемпионшипа. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Одни играют, другие побеждают: "Манчестер Юнайтед" берет верх над "Ливерпулем"

Одни играют, другие побеждают: "Манчестер Юнайтед" берет верх над "Ливерпулем"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 30 60
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 29 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов