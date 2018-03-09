Давид Луиз готов остаться в "Челси" в случае ухода Конте



Защитник "Челси" Давид Луиз согласен остаться в команде, если ее покинет главный тренер Антонио Конте, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, у футболиста серьезный конфликт с тренером. При этом руководство лондонцев по-прежнему рассчитывает на игрока.

Что касается Конте, то он, скорее всего, будет уволен по окончании нынешнего сезона.

В этом сезоне 30-летний Луиз провел в АПЛ всего 10 матчей и забил 1 мяч.

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