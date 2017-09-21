Давид Луиз готов принять участие в матче с "Атлетико"
Защитник "Челси" Давид Луиз готов сыграть с "Атлетико" в рамках групповой стадии Лиги Чемпионов, сообщает The Independent.
По сведениям издания, футболист будет играть в защитной повязке на запястье, которое он сломал на прошлых выходных в матче с "Арсеналом".
В нынешнем сезоне Луиз провел 6 матчей и забил один гол.
Поединок "Атлетико" - "Челси" пройдет 27 сентября.
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