Давид Луиз изменил решение о своем будущем

Защитник "Челси" Давид Луиз передумал покидать клуб.

Как сообщает Goal.com, 31-летний бразилец возобновил переговоры с клубом о новом соглашении до 2020 года. Напомним, что ранее игрок отказался продлевать контракт.

Действующее соглашение Давида Луиза истекает летом этого года.

В нынешнем сезоне Давид Луиз провел 28 игр, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

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