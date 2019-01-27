Давид Луиз изменил решение о своем будущем
Защитник "Челси" Давид Луиз передумал покидать клуб.
Как сообщает Goal.com, 31-летний бразилец возобновил переговоры с клубом о новом соглашении до 2020 года. Напомним, что ранее игрок отказался продлевать контракт.
Действующее соглашение Давида Луиза истекает летом этого года.
В нынешнем сезоне Давид Луиз провел 28 игр, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.
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