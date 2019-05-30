Давид Луиз: "Кем заменить Азара в "Челси"? Можно купить Месси или Роналду"
Бразильский защитник "Челси" Давид Луиз прокомментировал информацию о том, что его одноклубник бельгийский форвард Эден Азар, скорее всего, покинет клуб.
"Если Эден покинет "Челси", то мне останется лишь пожелать ему удачи. Азар является прекрасным игроком и моим другом. Я помню его еще с тех времен, когда он был молодымм игроком.
У нас достаточно игроков, которые могут его заменить. Например, Хадсон-Одои, он с детства играет за "Челси".
Кто еще мог бы стать заменой Азару? Можно купить Месси или Роналду", - приводит слова Луиза Daily Mail.
Ранее сообщалось, что "Реал" планирует представить 28-летнего Азара 3 июня.
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|38
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|Вулверхэмптон
|38
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|Эвертон
|38
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|Лестер Сити
|38
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|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
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|38
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|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
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|Борнмут
|38
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|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
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|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
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|Хаддерсфилд Таун
|38
|16