Давид Луиз: "Кем заменить Азара в "Челси"? Можно купить Месси или Роналду"



Бразильский защитник "Челси" Давид Луиз прокомментировал информацию о том, что его одноклубник бельгийский форвард Эден Азар, скорее всего, покинет клуб.

"Если Эден покинет "Челси", то мне останется лишь пожелать ему удачи. Азар является прекрасным игроком и моим другом. Я помню его еще с тех времен, когда он был молодымм игроком.

У нас достаточно игроков, которые могут его заменить. Например, Хадсон-Одои, он с детства играет за "Челси".

Кто еще мог бы стать заменой Азару? Можно купить Месси или Роналду", - приводит слова Луиза Daily Mail.

Ранее сообщалось, что "Реал" планирует представить 28-летнего Азара 3 июня.

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