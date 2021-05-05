Давид Луиз может перебраться в МЛС

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Давид Луиз может перебраться в МЛС

Фото: инстаграм Давида Луиза/Автор неизвестен

Бразильский защитник лондонского "Арсенала" Давид Луиз может продолжить карьеру в североамериканской лиге МЛС, сообщает CBS Sports.

По сведениям источника, агент футболиста уже ведет переговоры с двумя клубами. Контракт Луиза с "Арсеналом" истекает ближайшим летом, поэтому бразилец может перейти в новый клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 34-летний Луиз провел за "Арсенал" 30 матчей во всех турнирах и забил два мяча.

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