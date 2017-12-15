Давид Луиз может перейти в "Баварию"

Теги челсидавид луизбавария мюнхен

Давид Луиз может перейти в "Баварию"Защитник "Челси" Давид Луиз в ближайшее время может стать игроком мюнхенской "Баварии".

Источник сообщает, что чемпион Германии всерьез интересуется 30-летним бразильцем, который стал реже выходить на поле.

Также отмечается, что сам футболист хочет сменить команду.

В последний раз Луиз выходил на поле в чемпионате Англии в конце октября. 

Читайте: Конте отказался комментировать возможный уход Давида Луиза | http://soccernews.ru

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