Давид Луиз может перейти в "Баварию"

Защитник "Челси" Давид Луиз в ближайшее время может стать игроком мюнхенской "Баварии".

Источник сообщает, что чемпион Германии всерьез интересуется 30-летним бразильцем, который стал реже выходить на поле.

Также отмечается, что сам футболист хочет сменить команду.

В последний раз Луиз выходил на поле в чемпионате Англии в конце октября.

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