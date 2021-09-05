Давид Луиз может перейти в клуб Серии А

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Давид Луиз может перейти в клуб Серии А

Фото: инстаграм Давида Луиза/Автор неизвестен

Бразильский защитник Давид Луиз может перейти в "Салернитану", сообщает журналист Руди Галетти в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб ведет переговоры с бразильцем, который в настоящее время является свободным агентом. Таким образом, Луиз может быть заявлен за новый клуб даже после закрытия летнего трансферного окна.

34-летний Луиз в прошлом сезоне выступал за "Арсенал", провел за клуб 30 матчей и забил два гола.

Не пропустите: "Реал" интересуется Давидом Луисом. | http://soccernews.ru
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