Давид Луиз может перейти в клуб Серии А
Фото: инстаграм Давида Луиза/Автор неизвестен
Бразильский защитник Давид Луиз может перейти в "Салернитану", сообщает журналист Руди Галетти в своем твиттере.
По сведениям источника, итальянский клуб ведет переговоры с бразильцем, который в настоящее время является свободным агентом. Таким образом, Луиз может быть заявлен за новый клуб даже после закрытия летнего трансферного окна.
34-летний Луиз в прошлом сезоне выступал за "Арсенал", провел за клуб 30 матчей и забил два гола.
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