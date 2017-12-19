Давид Луиз может перейти в "Ньюкасл"

"Ньюкасл" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Челси" Давиду Луизу, сообщает London Evening Standard.

По сведениям издания, "сороки" намерены арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. На этом трансфере настаивает главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес, который ранее работал с игроком в "Челси". Таккже бразильцем интересуются "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Бавария".

Напомним, что у 30-летнего Луиза произошел конфликт с наставником "аристократов" Антонио Конте, поэтому его уход из клуба вполне вероятен.

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