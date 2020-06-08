Давид Луиз может перейти в "Зенит"

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Давид Луиз может перейти в "Зенит"

Питерский "Зенит" рассматривает вариант с подписанием центрального защитника "Арсенала" Давида Луиза.

По информации Sportski žurnal, бразилец может заменить в составе "сине-бело-голубых" Бранислава Ивановича, который по окончании сезона покинет клуб в связи с истечением срока контракта.

Сообщается, что "Зенит" уже контактировал с игроком "канониров", однако пока неизвестно, заинтересован ли он в переезде в Россию.

33-летний Луиз в текущем сезоне сыграл за "Арсенал" 32 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Этим летом завершается его соглашение с клубом.

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