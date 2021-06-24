Давид Луиз может вернуться в ПСЖ

Фото инстаграм Давида Луиза

Бывший центральный защитник лондонского "Арсенала" Давид Луиз интересен ПСЖ, сообщает Le10 Sport.

По информации источника, вернуть 34-летнего футболиста хочет президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи.

В то же время спортивный директор Леонардо и главный тренер Маурисио Почеттино не видят смысла в подписании бразильца.

Луиз выступал за ПСЖ с 2014 по 2016 год. Сейчас он является свободным агентом.

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