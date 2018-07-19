Давид Луиз намерен обсудить свое будущее с Сарри
Защитник лондонского "Челси" Давид Луиз намерен обсудить свое будущее с новоиспеченным главным тренером своей команды Маурицио Сарри.
Как информирует Le 10 Sport, 31-летний бек не спешит принимать решение об уходе из стана "аристократов" после того, как выпал из основной обоймы команды в прошлом сезоне. Только после того, как он узнает планы итальянского специалиста на него, бразилец будет готов определиться со своим будущим.
Напомним, полузащитник "Челси" может продолжить карьеру в Серии А. | soccernews.ru
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