Давид Луиз намерен обсудить свое будущее с Сарри

Теги челсидавид луиз

Давид Луиз намерен обсудить свое будущее с СарриЗащитник лондонского "Челси" Давид Луиз намерен обсудить свое будущее с новоиспеченным главным тренером своей команды Маурицио Сарри.

Как информирует Le 10 Sport, 31-летний бек не спешит принимать решение об уходе из стана "аристократов" после того, как выпал из основной обоймы команды в прошлом сезоне. Только после того, как он узнает планы итальянского специалиста на него, бразилец будет готов определиться со своим будущим.

Напомним, полузащитник "Челси" может продолжить карьеру в Серии А. | soccernews.ru

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