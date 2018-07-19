Давид Луиз намерен обсудить свое будущее с Сарри

Защитник лондонского "Челси" Давид Луиз намерен обсудить свое будущее с новоиспеченным главным тренером своей команды Маурицио Сарри.

Как информирует Le 10 Sport, 31-летний бек не спешит принимать решение об уходе из стана "аристократов" после того, как выпал из основной обоймы команды в прошлом сезоне. Только после того, как он узнает планы итальянского специалиста на него, бразилец будет готов определиться со своим будущим.

Напомним, полузащитник "Челси" может продолжить карьеру в Серии А. | soccernews.ru