Давид Луиз назвал лучшего футболиста, с которым он играл

Защитник лондонского "Арсенала" Давид Луиз высоко отозвался об известном в прошлом аргентинском футболисте Пабло Аймаре.

"В течение карьеры мне помогали многие игроки. Но Пабло Аймар выделялся. Однажды он вошёл в мою комнату и начал учить меня, как вывести мяч из обороны в атаку. Пабло научил меня, как создавать пространство и как скрывать передачу между линиями. Подобного совета я никогда не получал ранее.

Аймар - лучший футболист, с которым я когда-либо играл. Он кумир Месси, так что должен быть и моим кумиром. Я многому у него научился", - цитирует бразильца Marca.

Напомним, что Луиз и Аймар вместе выступали за "Бенфику" с 2008 по 2011 год.

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