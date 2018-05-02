Защитник лондонского "Челси" Давид Луиз определился со своим будущим, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 31-летний бек "аристократов" уже ближайшим летом из-за разногласий с главным тренером своей команды Антонио Конте намерен сменить клубную прописку. Предпочтительным вариантом продолжения своей карьеры бразилец определил "Монако", который проявляет к нему интерес.

В нынешнем сезоне Луиз забил 2 мяча в 17 матчах за "Челси".

Напомним, летом "Челси" может пойти на продажу своих лидеров. | soccernews.ru