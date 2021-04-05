Давид Луиз перенёс операцию на колене

Фото инстаграм Давида Луиза

Центральный защитник лондонского "Арсенала" Давид Луиз успешно прооперирован, сообщает официальный сайт клуба.

Бразильцу потребовалось хирургическое вмешательство в связи с травмой правого колена.

Ранее главный тренер "канониров" Микель Артета заявил, что 33-летний футболист пропустит как минимум несколько недель.

В нынешнем сезоне Луиз сыграл за "Арсенал" 29 матчей и забил 2 гола.

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