Давид Луиз поделился мнением о шансах "Арсенала" в Лиге Европы

Защитник "Арсенала" Давид Луиз перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Олимпиакосом" рассказал о шансах команды на победу. Об этом информирует Goal.com.

"Арсенал" - качественная команда, способная претендовать на победу в Лиге Европы. Мы должны двигаться шаг за шагом. Будет сложно, "Олимпиакос" - хорошая команда, которая может навязать борьбу "Тоттенхэму" и "Баварии" в Лиге Чемпионов", - сказал Луиз.

Матч "Олимпиакос" - "Арсенал" состоится в сегодня, 20 февраля, начало - в 23:00 (мск).

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