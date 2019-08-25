Давид Луиз поделился своими ожиданиями от выступлений "Арсенала"

Защитник "Арсенала" Давид Луиз рассказал, что думает от выступлений в составе "канониров". Об этом сообщает Sky Sports.

"У клуба есть хороший потенциал. У нас много отличный, качественных футболистов.

Я пришел сюда с намерением бороться за победу в АПЛ, а также в других соревнованиях.

Я буду выкладываться каждый день, поддерживать веру в команду, так как знаю, что клуб способен на многое", - сказал Луиз.

32-летний футболист перешел в "Арсенал" из "Челси" за 8,8 миллиона евро.

Вчера, 24 августа, в рамках 3-го тура АПЛ "Арсенал" проиграл "Ливерпулю" в гостевом матче (1:3).

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