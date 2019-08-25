Давид Луиз поделился своими ожиданиями от выступлений "Арсенала"
Защитник "Арсенала" Давид Луиз рассказал, что думает от выступлений в составе "канониров". Об этом сообщает Sky Sports.
"У клуба есть хороший потенциал. У нас много отличный, качественных футболистов.
Я пришел сюда с намерением бороться за победу в АПЛ, а также в других соревнованиях.
Я буду выкладываться каждый день, поддерживать веру в команду, так как знаю, что клуб способен на многое", - сказал Луиз.
32-летний футболист перешел в "Арсенал" из "Челси" за 8,8 миллиона евро.
Вчера, 24 августа, в рамках 3-го тура АПЛ "Арсенал" проиграл "Ливерпулю" в гостевом матче (1:3).
А еще: Сезон новый - проблемы старые: разбираем центральный матч 3 тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Арсеналом"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|Лестер Сити
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|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
|2
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|Шеффилд Юнайтед
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|3
|4
|10
|Борнмут
|3
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|11
|Эвертон
|3
|4
|12
|Челси
|3
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|Вест Хэм Юнайтед
|3
|4
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|Бернли
|2
|3
|15
|Астон Вилла
|3
|3
|16
|Норвич Сити
|3
|3
|17
|Саутгемптон
|3
|3
|18
|Вулверхэмптон
|2
|2
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|20
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