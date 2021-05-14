Давид Луиз покинет "Арсенал"
Фото The Athletic
Центральный защитник "Арсенала" Давид Луиз решил уйти из лондонского клуба.
По информации The Athletic, сегодня футболист сообщил руководству "канониров", что не будет продлевать контракт, истекающий 30 июня.
Где планирует продолжить карьеру 34-летний бразилец, пока неизвестно.
Луиз выступает за "Арсенал" с августа 2019 года, сыграл 73 матча, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
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