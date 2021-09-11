Давид Луиз получил еще одно предложение из Италии
Фото: инстаграм Давида Луиза/Автор неизвестен
Римский "Лацио" стал еще одним претендентом на бразильского защитника Давида Луиза, сообщает Football Italia.
По сведениям источника, итальянский клуб готов предложить контракт футболисту, который в настоящее время является свободным агентом. Таким образом, римляне могут заполучить игрока бесплатно. Ранее сообщилось, что Луизом интересуются "Салернитана" и "Фламенго".
34-летний Луиз в прошлом сезоне выступал за "Арсенал", провел за клуб 30 матчей и забил два гола.
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|Команда
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|1
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|26
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|2
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|26
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|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17