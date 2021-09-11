Давид Луиз получил еще одно предложение из Италии

Фото: инстаграм Давида Луиза/Автор неизвестен

Римский "Лацио" стал еще одним претендентом на бразильского защитника Давида Луиза, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб готов предложить контракт футболисту, который в настоящее время является свободным агентом. Таким образом, римляне могут заполучить игрока бесплатно. Ранее сообщилось, что Луизом интересуются "Салернитана" и "Фламенго".

34-летний Луиз в прошлом сезоне выступал за "Арсенал", провел за клуб 30 матчей и забил два гола.

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