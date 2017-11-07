Давид Луиз попал в немилость Конте из-за Диего Косты

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Давид Луиз попал в немилость Конте из-за Диего Косты

Защитник "Челси" Давид Луиз считает, что конфликт с главным тренером команды Антонио Конте обусловлен его приятельскими отношениями с Диего Костой, который из-за ссоры с итальянским наставником покинул клуб.

Как сообщает The Times, бразильский центрбек несколько раз пытался помирить испанского форварда с тренером и даже приглашал их на разговор. Однако его старания возымели обратный эффект и теперь Луиз попал в немилость к Конте.

Также издание обращает внимание, что в этом сезоне резко сократилось игровое время Виллиана, также дружившего с Диего Костой.

Не пропустите: Стала известна причина конфликта между Конте и Давидом Луизом. | http://soccernews.ru

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