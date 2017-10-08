Давид Луиз попробовал себя в роли шеф-повара в парижском ресторане

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Давид Луиз попробовал себя в роли шеф-повара в парижском ресторане

Бразильский защитник "Челси" Давид Луиз поработал шеф-поваром одного из ресторанов Парижа.

Работу 30-летнего Луиза опубликовал инстаграм ресторана "Сезар".

Видео: Новая профессия Луиза.

 

▪️New chef At #CesarRestaurant ? ‍ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Starring : @DavidLuiz_4 , @KendjiOfficiel and @MehdiCesar ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #GordonRamsey #TopChef #MasterChef #CesarRestaurant #KitchenNightmares #KendjiGirac #Kendji #DavidLuiz #Bresil #Brasilian #Football #Foot #food #foodporn #instafood #yummy #instagood #photooftheday #dinner #lunch #food #eating #foodpic #foodpics #eat #hungr #foods @telefoot_tf1 - @chelseafc - @football.newz - @bestoffootball - @9gagfootball - @433 - @football.fr - @super_athletes - @footballdailyuk_ - @starsoffootball - @footy.base - @football_vortex - @beinsports_fr - @beinsports - @anything.footy - @menes_pierre @lequipe

Публикация от César Paris Restaurant (@cesar.restaurant)

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