Давид Луиз предложил свои услуги "Барселоне"

Защитник лондонского "Челси" Давид Луиз предложил свои услуги каталонской "Барселоне", информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 30-летний бек лично связался с "сине-гранатовыми", чтобы обсудить свой возможный переезд в Испанию. Вариант с подписанием бразильца понравился спортивному директору каталонского гранда Роберту Фернандесу, однако с окончательным ответом игроку в "Барсе" пока не определились.

Напомним, "Барселона" подпишет воспитанника "Реала". | soccernews.ru