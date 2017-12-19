Давид Луиз предложил свои услуги "Барселоне"

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Давид Луиз предложил свои услуги "Барселоне"Защитник лондонского "Челси" Давид Луиз предложил свои услуги каталонской "Барселоне", информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 30-летний бек лично связался с "сине-гранатовыми", чтобы обсудить свой возможный переезд в Испанию. Вариант с подписанием бразильца понравился спортивному директору каталонского гранда Роберту Фернандесу, однако с окончательным ответом игроку в "Барсе" пока не определились.

Напомним, "Барселона" подпишет воспитанника "Реала". | soccernews.ru

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