Давид Луиз предложил свои услуги "Реалу"

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Давид Луиз предложил свои услуги "Реалу"Защитник лондонского "Челси" Давид Луиз предложил свои услуги мадридскому "Реалу", информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что 30-летний бек "аристократов" вышел на связь с королевским клубом, чтобы заявить о своей готовности перебраться в стан "сливочных". Ответа от испанского гранда бразилец пока не получил.

Напомним, против "Нумансии" "Реал" сыграет без своих шести ключевых игроков. | soccernews.ru

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