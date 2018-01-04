Давид Луиз предложил свои услуги "Реалу"

Защитник лондонского "Челси" Давид Луиз предложил свои услуги мадридскому "Реалу", информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что 30-летний бек "аристократов" вышел на связь с королевским клубом, чтобы заявить о своей готовности перебраться в стан "сливочных". Ответа от испанского гранда бразилец пока не получил.

Напомним, против "Нумансии" "Реал" сыграет без своих шести ключевых игроков. | soccernews.ru