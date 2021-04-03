Давид Луиз пропустит важную игру "Арсенала"

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Давид Луиз пропустит важную игру "Арсенала"Фото: Твиттер @DavidLuiz_4 
Лондонский "Арсенал" на своем официальном сайте разместил информацию о том, что защитник команды Давид Луиз получил повреждение и пропустит домашний матч 30-го тура Английской Премьер Лиги против "Ливерпуля".

"Давид испытал дискомфорт в правом колене и проходит дальнейшее медицинское обследование. Он не сможет принять участие субботнем матче", - говорится в сообщении пресс-службы "канониров".

Встреча между командами намечена на 3 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени. 

"Арсенал" на данный момент занимает 9-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 42 очка. У "Ливерпуля" на 4 балла больше и 7 место в чемпионате.

В текущем сезоне 33-летний бразилец принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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