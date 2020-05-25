Давид Луиз рассказал, где планирует завершить карьеру

Центральный защитник лондонского "Арсенала" Давид Луиз назвал команду, которая должна стать последней в его профессиональной карьере.

"В футболе всё быстро меняется, но мои чувства неизменны. Я люблю "Бенфику". Моя мечта - снова выйти на поле "Эштадиу да Луш" в их цветах. Ради всего этого я живу, я чувствую, что значит "Бенфика" в моей жизни. Она больше чем любой игрок", - цитирует бразильца London Evening Standard.

33-летний Луиз выступал за "Бенфику" с 2007 по 2011 год, сыграл 130 матчей, забил 6 голов и сделал 9 ассистов.

Контракт игрока с "Арсеналом" рассчитан ещё на один сезон, поэтому следующим летом он может стать свободным агентом.

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