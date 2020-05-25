Давид Луиз рассказал, где планирует завершить карьеру

Теги арсенал лондондавид луизбенфика

Давид Луиз рассказал, где планирует завершить карьеру

Центральный защитник лондонского "Арсенала" Давид Луиз назвал команду, которая должна стать последней в его профессиональной карьере.

"В футболе всё быстро меняется, но мои чувства неизменны. Я люблю "Бенфику". Моя мечта - снова выйти на поле "Эштадиу да Луш" в их цветах. Ради всего этого я живу, я чувствую, что значит "Бенфика" в моей жизни. Она больше чем любой игрок", - цитирует бразильца London Evening Standard.

33-летний Луиз выступал за "Бенфику" с 2007 по 2011 год, сыграл 130 матчей, забил 6 голов и сделал 9 ассистов.

Контракт игрока с "Арсеналом" рассчитан ещё на один сезон, поэтому следующим летом он может стать свободным агентом.

Не пропустите: Жену защитника "Арсенала" задержали в аэропорту Лондона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Жена Погребняка сообщила, что футболист находится в больнице с двусторонней пневмонией

Жена Погребняка сообщила, что футболист находится в больнице с двусторонней пневмонией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов