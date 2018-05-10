Давид Луиз сделал громкое заявление по будущему Неймара

Защитник лондонского "Челси" и сборной Бразилии Давид Луиз сделал громкое заявление по будущему своего соотечественника из ПСЖ Неймара.

"Если Неймар выиграет Чемпионат Мира, он не вернется в Париж", - приводит слова 31-летнего бека "аристократов" Le 10 Sport.

В настоящее время Неймар находится в расположении ПСЖ, где проходит заключительный курс восстановления от травмы.

Напомним, стало известно, когда Неймар перейдет в "Реал". | soccernews.ru