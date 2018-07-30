Давид Луиз сделал заявление о своем будущем



Бразильский защитник "Челси" Давид Луиз заявил, что он не собирается переходить в другой клуб.

"Я вернулся в "Челси", чтобы остаться в команде. Когда я вернулся из Парижа, то хотел выиграть Премьер-лигу. Мне это удалось, так что я счастлив здесь.

Мне нравится игровая философия Маурицио Сарри. Он помогает нам каждый день, чтобы мы поскорее приняли его систему игры", - цитирует Луиза Goal.

В прошлом сезоне 31-летний Луиз провел за "Челси" 17 матчей и забил 2 гола.

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