Давид Луиз сделал заявление о своем будущем

Теги челсидавид луиз

Давид Луиз сделал заявление о своем будущем
Бразильский защитник "Челси" Давид Луиз заявил, что он не собирается переходить в другой клуб.

"Я вернулся в "Челси", чтобы остаться в команде. Когда я вернулся из Парижа, то хотел выиграть Премьер-лигу. Мне это удалось, так что я счастлив здесь. 

Мне нравится игровая философия Маурицио Сарри. Он помогает нам каждый день, чтобы мы поскорее приняли его систему игры", - цитирует Луиза Goal.

В прошлом сезоне 31-летний Луиз провел за "Челси" 17 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: Аспиликуэта сделал заявление о работе под руководством Сарри. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов