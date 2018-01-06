Давид Луиз сможет сыграть с "Норвичем", Азар рискует пропустить матч

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Давид Луиз сможет сыграть с "Норвичем", Азар рискует пропустить матч

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в преддверии матча 1/32 финала Кубка Англии против "Норвича" рассказал о кадровой ситуации в команде.

"Когда вы играете каждые три дня, особенно после Рождества, необходимо ротировать состав. Я считаю, что должен действовать так же, как и до этого, потому что я доверяю своим игрокам и верю в них, но, конечно, мы хотим пройти в следующий раунд. Давид Луиз готов выйти на поле, и он поборется за место в составе. У нас проблема только с Азаром, потому что он получил ушиб, и ему предстоит справиться с этой проблемой" - цитирует Конте официальный сайт "синих".

Напомним, что матч "Норвич" - "Челси" состоится сегодня в 20:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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