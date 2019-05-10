Давид Луиз в скором времени подпишет новый контракт с "Челси"

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Давид Луиз в скором времени подпишет новый контракт с "Челси"

Хавбек "Челси" Давид Луиз надеется в скором времени заключить новый контракт с лондонским клубом. Об этом пишет Sky Sports.

Нынешнее соглашение 32-летнего игрока действует до лета этого года. Стороны уже ведут переговоры о продлении контракта.

После того, как "Челси" прошел в финал Лиги Европы, Луис заявил, что близок к тому, чтобы продолжить выступать за синих.

"Думаю, что я буду в "Челси" в следующем сезоне. Это скоро станет известно. 

Я люблю этот клуб, так как главные моменты в моей карьере происходили именно здесь", - сказал Луиз.

Луиз вернулся в "Челси" в 2016 году из ПСЖ за 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 35 матчах АПЛ, отметившись 3 голами и 2 ассистами.

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