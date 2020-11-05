Давид Луиз вернулся в строй после травмы
Центральный защитник лондонского "Арсенала" Давид Луиз готов вернуться на поле, сообщает официальный сайт клуба.
Бразилец, получивший 25 октября травму бедра, прошёл курс лечения и теперь снова сможет помочь "канонирам".
Ближайший матч "Арсенал" проведёт сегодня - против "Молде" в рамках Лиги Европы. Начало встречи - в 23:00 по московскому времени.
33-летний Луиз в этом сезоне провёл 8 игр во всех турнирах и забил 1 гол.
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