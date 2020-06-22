Давид Н'Гог завершил карьеру в 31-летнем возрасте

Известный французский футболист Давид Нгог решил повесить бутсы на гвоздь.

Литовский "Жальгирис", который стал последним клубом форварда, объявил об его уходе из футбола, отметив, что не ожидал такого сценария.

Нгог прославился благодаря выступлениям за ПСЖ и "Ливерпуль". Ему сейчас 31 год.

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